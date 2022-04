Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Dobrițoiu a dezvaluit la Antena Stars ca s-a desparțit din nou de iubitul ei. Intr-o intervenție in direct, in care a povestit peripețiile ei din cea mai recenta vizita in Germania, artista a facut și marturisiri despre viața amoroasa. Vedeta susține ca a pus punct relației dupa ce barbatul i-ar…

- Saveta Bogdan nu s-a mai putut abține și a facut o criza de nervi, asta dupa ce a vrut sa achiziționeze jaluzele. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca este revoltata pentru situația pe care intampinat-o și considera ca a fost escrocata.

- Cristina Pucean este una dintre cele mai celebre dansatoare din Romania, dar faima și banii vin la pachet cu multe sacrificii și situații dificile pentru tanara. Vedeta a dezvaluit ca exista momente in care barbații vor mai mult de un dans, dar a știut mereu cum sa scape din aceste cazuri. Totuși, pentru…

- Irina Lepa și-a ingrijorat toți fanii, dupa ce a postat o fotografie cu perfuzia in mana pe rețelele de socializare. In exclusivitate pentru Antena Stars, artista a marturisit de ce a avut nevoie de ajutorul medicului, dar și cum se simte.

- Nasrin Ameri ne-a oferit, in exclusivitate, primul interviu, dupa demisia-șoc, in direct, de la matinalul postului Antena Stars. Vedeta tv cu chip exotic ne-a povestit despre casnicie, despre celebrii sai nași, Valentina Pelinel și Cristi Borcea, dar și despre demisiile foștilor colegi, nume mari, precum…

- In varsta de 31 de ani, Deea Maxer e fericita și pe plan personal, dar și profesional. E casatorita cu cantarețul Dinu Maxer, impreuna au doi copii. Și cariera ei merge ca pe roate, mai ales ca, mai nou, caștiga bani intr-un nou domeniu. O buna perioada de timp, Deea Maxer a activat ca dansatoare. Susținea…

- Sheila, soția lui Bogdan Ionescu, face primele declarații la Antena Stars, dupa ce in urma cu doar cateva zile a devenit mamica. Vedeta e foarte fericita și spune ca are tot timpul sprijinul soțului ei.