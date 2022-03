Stiri pe aceeasi tema

- Rihanna, celebra cantareața de peste hotare, a anunțat in urma cu puțin timp ca este insarcinata și va deveni mama pentru prima data. Rihanna a facut marele anunț ca va deveni mama pentru prima oara in urma cu puțin timp. Artista in varsta de 33 ani este insarcinata și așteapta primul ei copil…

- Un roman din Italia a fost arestat, dupa ce și-a violat fiica și a lasat-o insarcinata. Cazul a facut furori in peninsula, iar Matteo Salvini, fost ministru de externe italian, cere castrarea chimica.