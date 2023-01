Stiri pe aceeasi tema

- Rapid, Chindia, U Cluj, UTA, Hermannstadt, Petrolul și FC Voluntari s-au intors din cantonamentul din Antalya. Liga 1 se reia pe 20 ianuarie cu meciul U Cluj - FC Voluntari (ora 16:30), iar echipele romanești se intorc din cantonamentele de iarna. Dintre cluburile care au plecat in Antalya, doar FCSB…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al vicecampioanei Romaniei, FCSB, a avut un schimb dur de replici cu Lucian Burchel (58 de ani), directorul Școlii de Antrenori din cadrul FRF, cel care comentase pe parcursul zilei de duminica situația lui Leo Strizu, antrenorul din acte al roș-albaștrilor,…

- De 3 luni, viața Elenei Ionescu s-a schimbat, caci de atunci iubește din nou și e fericita. Giorgos Athanasiadis e barbatul care a invațat-o din nou sa iubeasca, iar cei doi și-au dus relația la alt nivel. Cantareața ne-a oferit declarații in exclusivitate despre faptul ca s-a mutat deja impreuna cu…

- Invitata in platoul emisiunii Xtra Night Show, Denisa Nechifor a marturisit ca i s-a indeplinit o mare dorința pe plan personal. Și pe plan profesional vedeta are mari planuri pentru 2023, printre care extinderea afacerii cu bijuterii sau sa se stabileasca intr-o alta țara.

- Mihaela Moise și soțul ei au impreuna o fiica pe nume Katia. Nu de puține ori, vedeta a fost intrebata daca și-ar dori sa devina mama pentru a doua oara. In aceasta seara, la Xtra Night Show, vedeta a marturisit ca s-a gandit la posibilitatea de a adopta un copil, dar soțul vedetei este reticent.

- Familia lui Adrian Minune se marește, asta pentru ca peste doar 7 luni urmeaza sa se nasca inca un copil in familia manelistului. Adriana Simionescu, fiica cea mica a artistului, e gravida in opt saptamani, iar deși nu a vrut sa ofere pana acum prea multe detalii despre sarcina, Spynews.ro a obținut…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Roxana Blenche a vorbit despre cum decurge sarcina ei. Insarcinata in 5 luni, fosta concurenta de la Chefi la cuțite a marturisit ca nu i-a fost tocmai bine și nu a avut nici pofte. Iata ce declarații a facut chef-ul!

- Andreea Antonescu este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Invitata in cadrul unui eveniment, vedeta a facut primele declarații, in exclusivitate pentru emisiunea Xtra Night Show, despre cea de-a doua sarcina. Cantareața a precizat cu ce pofte se confrunta in aceasta perioada, dar și…