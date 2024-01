Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 8:40 - Forțele rusești au avansat recent in vestul regiunii Zaporojie și au recucerit pozițiile pe care forțele ucrainene le-au capturat in timpul contraofensivei din vara anului 2023, probabil dupa ce trupele Kievului s-au retras pe poziții mai ușor de aparat in apropiere de Robotie pe timpul…

- O cucerire completa a Ucrainei de catre armata rusa nu e deloc imposibila, daca SUA și Europa vor taia ajutorul militar pentru Kiev. Intr-un astfel de scenariu, inclus intr-o analiza realizata de Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), armata rusa va ieși calita și cu o mare experiența de lupta…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski face apel la ucraineni sa reziste, in contextul in care țara se afla la inceputul celei de-a doua ierni in plin razboi, in care Kievul se așteapta la noi lovituri rusești asupra infrastructurii energetice. Și Ministerul energiei din Ucraina le-a cerut vineri…

- Razboi in Ucraina, ziua 653. Rusia a reluat utilizarea bombardierelor strategice pentru atacuri asupra Ucrainei pentru prima ora in mai mult de doua luni, a declarat vineri seful administratiei militare a Kievului.

- Forțele Armate ale Ucrainei par sa-și intensifice atacurile impotriva infrastructurii militare, logistice și de alta natura plasate de Rusia departe de linia frontului, observa Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), relateaza Ukrainska Pravda.

- Ucraina a intensificat atacurile impotriva armatei ruse, a logisticii și a altor ținte importante in zonele posterioare din Ucraina și Rusia ocupate, a anunțat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) din SUA in cea mai recenta evaluare din 12 noiembrie.Cel puțin trei ofițeri ruși au fost uciși…

- Armata ucraineana susține ca o racheta ruseasca a lovit un vas civil, care naviga sub drapel liberian in Marea Neagra, informeaza Rador Radio Romania . O persoana si-a pierdut viata, potrivit armatei ucrainene. Atacul cu rachete a avut loc intr-unul dintre porturile Odesei și a lovit o nava straina,…