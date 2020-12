Rostul de dimineață: Tristețe. Rușine. Neputință. Neîncredere în soluțiile oferite de liderii politici și instituții… Tristețe. Rușine. Neputința. Neincredere in soluțiile oferite de liderii politici și instituții… Cam acestea sunt sentimentele care ii incearca pe bistrițeni atunci cand vine vorba de raurile județului, transformate pe nesimțite, in adevarate canale insalubre… Avem propuneri și soluții, dar nu sunt ascultate… Raurile din Bistrița-Nasaud au ajuns adevarate canale insalubre – dupa cum avertizeaza Cristian Țetcu, președintele Asociației Gal Ruralis. Activistul de mediu a avertizat recent intr-un material video ca sunt necesare masuri urgente pentru ca raul Bistrița Ardeleana sa supraviețuiasca. … Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

