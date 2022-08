Rostul de dimineață. Natură aparent moartă: Peisaj cu melc nătâng îmbrățișându-și prada Este momentul sa ne oprim pentru o clipa privirile hamesite asupra acestui peisaj cu natura aparent moarta. A fost surprins chiar ieri, la colțul unui bloc cenușiu, aproape de centrul orașului. Ilustreaza și el, daca mai era nevoie de un exemplu suplimentar, putreziciunea și degradarea in care ne balacim. Sau poate, dimpotriva: incațanarea unei ființe de a imbrațișa cu orice preț…. Peisajul cu natura aproape moarta a fost surprins la cațiva pași de centrul orașului. Era cat pe-aci sa fie trecut pentru totdeauna sub tacere. Din fericire, un ochi vigilent l-a imortalizat la timp. Ca sa avem acum… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

