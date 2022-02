Rostopasca, plantă miraculoasă şi vindecătoare Rostopasca, cunoscuta și sub denumirea populara de iarba de negi sau negelarița, este planta care ajuta la tratarea a peste 100 de boli și are efecte curative confirmate de catre specialiști. Rostopasca are denumirea științifica de Chelidonium majus și face parte din familia Papaveraceae, din care face parte și macul. Este extrem de cunoscuta printre plantele vindecatoare, fiind folosita pentru tratarea bolilor inca din antichitate.In Grecia Antica, aceasta planta era folosita pentru tratarea icterului, a bolilor de ficat, a constipației și a calculilor biliari.In zilele noastre, rostopasca este… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

