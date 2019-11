Roșii românești, pe piață, până în decembrie In urma cu trei ani, lua ființa programul prin care fermierii erau incurajați sa cultive roșii in spații proteajate. Masura intervenea in scopul de a asigura necesarul de tomate in extrasezonul o producție. Astfel, agricultorul care opta sa cultive roșii in spații protejate (sere, solarii etc) cel puțin 1.000 mp, beneficia de la stat de […] Articolul Roșii romanești, pe piața, pana in decembrie apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

