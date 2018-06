Stiri pe aceeasi tema

- Astazi la Curtea Suprema are loc ultimul termen in procesul in care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu este acuzat de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie de marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Incendiile de la groapa de gunoi a Clujului, administrata de Primaria Cluj Napoca, sunt puse intenționat. O ancheta a EVZ a descoperit lucruri incredibile, care dovedesc ca autoritațile județene ascund adevarul și pun totul pe seama ”autocombustiei”. Ultimul incendiu a avut loc acum doua zile și au…

- “Ne-am gandit toti patru ca, dupa circa 35 de ani, ar fi distractiv sa ne unim fortele si sa mergem intr-un studio de inregistrari. Asa ca am facut-o”, a declarat grupul cu 400 de milioane de albume vandute. Avatare digitale “Au rezultat doua melodii noi, iar una dintre…

- Indicele Robor la 3 luni, in funcție de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut luni brusc la 2,22%, de la nivelul de 2,13% inregistrat vineri, potrivit datelor publicate luni de Banca Naționala a Romaniei.. Acesta este cel mai mare nivel al indicelui din ultimul an…

- Numeroase personalitati din lumea filmului, rude si prieteni au asistat joi la funeraliile actritei Choi Eun-hee, figura emblematica a cinematografiei sud-coreene intre anii '60 si '70 si care a fost sechestrata timp de opt ani de regimul de la Phenian, relateaza EFE. Funeraliile private si…

- Anamaria Prodan a sperat pana in ultima clipa ca cea care i-a dat viața va invinge boala teribila care i-a macinat trupul. Din nefericire, seara trecuta, Ionela Prodan a pierdut lupta, iar fiicele sale și apropiații se pregatesc acum sa o conduca pe ultimul drum. Fata cea mare a cantareței a luat o…

- CFR Cluj a reușit sa învinga, duminica seara, echipa FC Viitorul și sa ajunga, din nou,în fruntea clasamentului Ligii I.Astfel, ”feroviarii” au câștigat meciul din deplasare cu scorul 2-1.Prima minge a intrat în poarta constanțenilor de…