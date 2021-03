Stiri pe aceeasi tema

- Brazilianul Ronaldo Nazario (44 de ani) va fi din nou tata, pentru a cincea oara. Fostul atacant și logodnica lui, fostul model Celina Locks (30 de ani), au anunțat ca vor fi parinți. Astfel, Ronaldo va fi din nou tata, deși in 2010 și-a facut o vasectomie dupa ce a avut un copil in urma unei aventuri.…

- Gina Pistol și Smiley vor deveni pentru prima oara parinți, iar micuța va veni pe lume in aceasta saptamana, la o clinica privata din Capitala. Artistul le-a povestit tuturor ce s-a intamplat in ultima perioada, in viața lui. Smiley a discutat cu Mihai Bobonete, Razvan Fodor, rapperul DOC iar dialogurile…

- Sunt frumoși, se iubesc pana la Doamne Doamne și inapoi și cat de curand vor deveni parinți pentru prima oara, insa v-ați intrebat vreodata cum a aflat Smiley ca va deveni tatic? Incredibil cum i-a spus Gina Pistol artistului ca este insarcinata.

- Il mai țineți minte pe Ionuț Gojman de la Insula Iubirii? Tanarul traiește de aproape un an și jumatate o frumoasa poveste de iubire cu Salvia, femeia care i-a furat inima, iar acum cei doi sunt pregatiți sa devina parinți. Fosta ispita de la Insula Iubirii a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews,…

- Vremea se incalzește, iar temperaturile vor ajunge la cele normale pentru aceasta perioada, potrivit prognozei pe doua saptamani realizate de Administrația Naționala de Meteorologie. Conform ANM, in Banat, in urmatoarele doua zile, vremea va fi rece, cu temperaturi scazute mai ales noaptea,…

- Culița Sterp, unul dintre concurenții de la Survivor Romania 2021, va deveni tata pentru prima oara. Fostul soț al artistei Carmen de la Salciua este in culmea fericirii și așteapta cu nerabdare sa iși țina bebelușul in brațe. Dupa desparțirea definita de Carmen de la Salciua, Culița Sterp a inceput…

- Într-un an afectat de pandemia de coronavirus, în care nu a acordat trofeul "Balonul de Aur", revista franceza France Football a realizat o ancheta în urma careia a fost alcatuita echipa ideala din toate timpurile.La ancheta au participat 140 de jurnaliști din toata lumea.Gheorghe…