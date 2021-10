Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anghel a fost infectata in urma cu cateva zile cu virusul Covid-19. Vedeta a facut primele declarații cu privire la starea de sanatate, dar și simptomele pe care le-a avut de-a lungul timpului. Iata cum se simte cantareața in aceste momente!

- In urma cu aproximativ o luna, Oana Radu a marturisit ca soțul ei s-a ales cu o ruptura in zona umarului, in urma unei accidentari, astfel este necesara o operație. Ei bine, in urma cu cateva momente, vedeta a declarat la Antena Stars ca lucrurile se indreapta spre bine și nu se mai gandesc la o intervenție…

- Rona Hartner și Herve Camilleri au divorțat, dupa ce trei ani de zile, cat timp au format un cuplu, parea ca totul funcționeaza perfect. Iata ca lucrurile nu au stat in felul urmator, iar motivul separarii lor ar fi fost certurile.

- Roxana Nemeș și Calin Hagima au spus cel mai sincer ”DA” din viața lor și acum sunt mai fericiți ca niciodata, drept dovada stau fotografiile de la nunta pe care vedeta le-a impartașit cu fanii pe Instagram. Cu toate acestea, nimeni nu a știut in ce zi exact era planuit fericitul eveniment, așa ca intrebarea…

- Ramona Manole a șocat ieri seara internauții atunci cand a postat imagini cu ea chiar de pe patul de spital. Vedeta și-a anunțat fanii ca a suferit o intervenție chirurgicala in Turcia printr-o postare, astfel ca aceasta a starnit numeroase reacții. Recent, artista a oferit primele declarații dupa intervenția…

- Claudia Neghina este in culmea fericirii, caci de aproximativ de trei luni este mamica de fetița și recent a facut și primele declarații despre botezul celei mici. Vedeta a povestit la Antena Stars cum decurg pregarile privind fericitul eveniment, dar și cand va avea loc acesta.

- Roxana Nemeș a vorbit pentru prima oara despre problemele de sanatate care nu ii dau pace de mai mulți ani. Vedeta a recunoscut ca sufera de o afecțiune cu care se confrunta foarte multe femei, dar pe care nu a vrut sa o trateze, crezand ca un astfel de lucru nu i se poate intampla ei. Ei bine, cantareața…