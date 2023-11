Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner a fost una dintre cele mai apreciate actrițe si cantarețe de la noi și mereu o persoana discreta in ceea ce privește viața personala a acesteia. Știm ca regretata vedeta din showbiz-ul romanesc a trecut prin doua divorțuri, in timp ce, din prima casatorie, are o fetița in varsta de 15 ani…

- Johny Romano a primit vestea trista ca Rona Hartner s-a stins din viața și și-a exprimat regretul profund fața de moartea regretatei artiste. Iata care au fost primele declarații ale cantarețului!

- Rona Hartner a murit, joi, dupa o suferința cumplita. Lupta ei cu boala nemiloasa - cancerul a durat mai multe luni, dupa ce s-a imbolnavit pentru a doua oara in ultimii patru ani. Dupa ce anuțase, in octombrie, ca a invins cancerul, actrița marturisea ca are din nou probleme de sanatate, la inceputul…

- Actrița in varsta de 50 de ani se afla pe patul de moarte, conform ultimului anunț facut de sora sa, Rinda. In urma cu o zi, sora Ronei Hartner a anunțat ca aceasta „iși traiește ultimele clipe”. Actrița a murit la doar 50 de ani, rapusa de o maladie cumplita cu care s-a luptat in ultimii ani.

- Rona Hartner, una dintre cele mai apreciate și iubite artiste de la noi, trece prin momente grele. Actrița a fost diagnosticata, din nou, cu cancer. Starea sa de sanatate s-a agravat brusc, iar sora artistei a transmis un mesaj dureros. „Buna seara, la toata lumea. Sunt Rinda, sora Ronei. Va scriu sa…

- Anunțul surorii Ronei Hartner i-a unit pe toți fanii ei, care și-au impartașit gandurile bune pentru ea. Nici colegii de breasla nu au ramas indiferenți. Dupa Dan Negru, cea care și-a exprimst susținerea pentru Rona Hartner a fost Ozana Barabancea. Artista este alaturi de ea și i-a transmis un mesaj…

- Rona Hartner este in stare foarte grava, anunța sora artistei. Rina Hartner a scris pe Facebook ca sora ei isi traieste ultimele clipe. „Sunt Rinda sora Ronei. Va scriu sa va cer ganduri bune și rugaciuni pentru sora mea care iși traieste ultimile clipe . Ne scuzați daca nu raspundem la mesaje, in aceste…

- Medicii o sfatuiau sa iși faca testamentul, in timp ce ea s-a vindecat miraculos. Rona Hartner s-a vindecat de cancer. Iata primele declarații in exclusivitate ale Ronei Hartner, dupa ce a invins boala crunta!