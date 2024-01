Stiri pe aceeasi tema

- La un miting de campanie din New Hampshire, Trump a spus ca a trecut cu ”brio” un test de memorie in urma cu doar cateva luni. La un miting de campanie in New Hampshire, Donald Trump a pretins ca a „trecut cu bine” un test de memorie recent și a intampinat dificultați in pronunțarea cuvantului „climat”,…

- Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, care a intrat in alegerile primare republicane ca fiind cea mai mare amenintare pentru Donald Trump in calea nominalizarii pentru alegerile prezidentiale din luna noiembrie, a anuntat duminica, 21 ianuarie, inainte cu doua zile de scrutinul din New Hampshire, ca…

- Donald Trump si-a asigurat luni o victorie rasunatoare in Iowa, in prima competitie din Partidul Republican pentru alegerile prezidentiale din 2024, confirmandu-si dominatia asupra celorlalti contracandidati, in ciuda faptului ca se confrunta cu zeci de acuzatii penale. Dornic sa-si ia revansa electorala…

- Fostul presedinte conduce in sondaje de mai bine de un an, dar competitia din Iowa a fost considerata ca fiind cea mai clara perspectiva de pana acum pentru a vedea daca isi poate transforma avantajul intr-o revenire uimitoare la Casa Alba.In cele din urma, marile retele americane au avut nevoie de…

- Chiar daca, la Washington, subiectul asistenței militare pentru Ucraina a devenit marul discordiei dintre republicani și democrați, nu cred ca americanii vor arunca manușa, dupa ce noul titular de la Casa Alba iși va prelua mandatul. Acesta ar putea fi Joe Biden, Donald Trump sau - in ipoteza cea mai…

- In ciuda acestui progres, ea se afla totuși cu mult in urma fostului președinte, in lupta pentru obținerea nominalizarii republicane, in vederea finalei prezidențiale cu Joe Biden din noiembrie, arata sondajele citate de Washington Post. Un sondaj de opinie realizat in randul alegatorilor republicani…

- Cu cateva zile inainte de inceperea primarelor republicane din SUA, guvernatorul Carolinei de Sud urca in sondaje, amenințandu-l pe Ron DeSantis... Și pe Donald Trump? Chip și Elaine au venit special sa o asculte pe Nikki Haley. "Este inteligenta, asta face diferența. Nu sunt de acord cu tot ce reprezinta…

- Reteaua politica conservatoare americana condusa de miliardarul Charles Koch a anuntat marti ca o sustine pe Nikki Haley pentru a fi desemnata candidatul Partidului Republican la alegerile prezidentiale din 2024, oferindu-i fostei guvernatoare a statului Carolina de Sud un impuls in cursa cu rivalii…