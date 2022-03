Stiri pe aceeasi tema

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva spune ca va planta cam 19 milioane de puieți forestieri primavara aceasta, fiind produși in pepinierele silvice proprii. Pentru cele doua campanii de impaduriri din 2022 se aloca un buget total de 220,4 milioane de lei.

Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va planta circa 19 milioane de puieți forestieri in campania de impaduriri de primavara din acest an, aceștia fiind produși in pepinierele silvice proprii. Programul campaniei de impaduriri de primavara prevede regenerarea a 10.244 hectare fond forestier de stat,…

- Sistemul informatic integrat de urmarire a materialului lemnos – SUMAL 2.0 va suferi modificari in acest an, una dintre acestea fiind interzicerea exploatarii masei lemnoase pe timpul noptii, a anuntat luni, 7 februarie, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna.…

- In anul 2021, pe fondul eforturilor extinse de a stopa activitațile ilegale de la granițele țarii, autoritațile romane au capturat circa 116 milioane de țigarete de contrabanda, in creștere cu aproape 5 milioane fața de anul 2020. Valoarea de piața a țigaretelor de contrabanda capturate de autoritațile…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva a realizat anul trecut 303,24 kilometri de noi drumuri forestiere si a reabilitat 1.935,56 de kilometri de astfel de obiective in fondul forestier proprietatea publica a statului, potrivit datelor furnizate de RNP-Romsilva. In 2021, administratorul padurilor…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva a regenerat, in cele doua campanii de impaduriri derulate pe parcursul anului trecut, 13.227 de hectare de paduri in fondul forestier de stat, in crestere cu 4,39% fata de programul prevazut pentru anul 2021, bugetul total alocat pentru aceste lucrari fiind…

- Legumicultorii vor beneficia in acest an de un ajutor de minimis de cel mult 4.000 de euro pentru cultivarea de tomate, ardei gras, kapia, castraveti, fasole pastai, salata, spanac si ceapa verde in spatii protejate, plafonul maxim alocat pentru aceasta schema de sprijin fiind de 225 milioane de lei…