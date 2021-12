Stiri pe aceeasi tema

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a vandut pana la finele lunii noiembrie peste 1,463 milioane de metri cubi (mc) de lemn de foc pentru populatie, pretul mediu la nivel de tara fiind de 184 de lei/mc, cu doar cativa lei mai mare fata de anul trecut, potrivit directorului general al Regiei Nationale…

- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a vandut pana la finele lunii noiembrie peste 1,463 milioane de metri cubi (mc) de lemn de foc pentru populatie, pretul mediu la nivel de tara fiind de 184 de lei/mc, cu doar cativa lei mai mare fata de anul trecut, potrivit directorului general al Regiei Nationale…

- Romsilva va incheia anul 2021 cu o cifra de afaceri de peste doua miliarde de lei si un profit de aproximativ 50 de milioane de lei, dupa doi ani foarte dificili, a declarat, marti, directorul general al Regiei Nationale a Padurilor (RNP) – Romsilva, Teodor Tigan, informeaza AGERPRES . „Incheiem, dupa…

- Romsilva va incheia anul 2021 cu o cifra de afaceri de peste doua miliarde de lei si un profit de aproximativ 50 de milioane de lei, dupa doi ani foarte dificili, a declarat, marti, directorul general al Regiei Nationale a Padurilor (RNP) - Romsilva, Teodor Tigan. "Incheiem, dupa doi ani foarte…

- In perioada Sarbatorilor de Iarna, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva ofera spre vanzare 33.996 pomi de Craciun, cea mai mare parte fiind recoltati din culturi specializate din pepinierele silvice proprii. Din totalul pomilor oferiti la vanzare in acest an, 22.551 sunt din specia brad si 11.445…

- Romsilva pune la dispoziția populației pana la finalul anului inca 700 de mii metri cubi de lemn pentru foc. Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a vandut direct populației, pana in prezent, 1.065.229 metri cubi lemn pentru foc, iar pana la finalul anului va pune pe piața direct catre persoanele…

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva va furniza pana la finele anului un total de peste 1,7 milioane metri cubi (mc) de lemn pentru foc din padurile proprietatea publica a statului, pretul mediu de valorificare fiind de 183,21 lei, fara TVA, a anuntat miercuri regia, informeaza AGERPRES . Pana in…

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva va mai scoate la vanzare, pana la sfarșitul anului, 700.000 mc de lemn pentru foc din padurile proprietatea publica a statului pentru populație la un pret mediu de valorificare de 183,21 lei, fara TVA, a anunțat regia. In total, Romsilva va furniza, in 2021, peste…