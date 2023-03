ROMSERV INVEST a livrat tâmplărie, în 2022, preponderent pentru ansambluri rezidențiale Deși, pe fondul majorarii prețurilor la materiile prime, valoarea produselor a fost mult mai mare, producatorul targoviștean de tamplarie termoizolanta din PVC, Romserv Invest a comercializat in 2022 același volum de tamplarie termoizolanta ca in anii anteriori. 2023 vine insa cu o problema importanta pentru intreaga branșa, lipsa comenzilor suficiente, in condițiile in care foarte multe sau majoritatea proiectelor imobiliare s-au oprit in diverse stadii. Pentru cele la care lucrarile continua va fi o batalie foarte mare. “Preconizam ca vor ramane in picioare proiectele finanțate de la bugetul… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

