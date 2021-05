Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat pierderi de 14,7 milioane de dolari in primul trimestru al anului, de la un rezultat negativ de 87,7 milioane dolari in perioada similara a anului trecut. Cifra de afaceri bruta a crescut cu 8% in primele trei luni ale…

- Vicepresedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea anti-COVID (CNCAV), Andrei Baciu, a declarat, marti, ca primele doze de ser produs de Johnson&Johnson vor sosi in Romania, cel mai probabil, in luna aprilie, urmand sa fie livrate in jur de 100.000. El a precizat,…

- Dacia deschide online precomenzile pentru versiunea „Comfort Plus” a primului sau model electric, incepand din 20 martie,. Acesta va fi disponibil la prețul de 18.100 euro (TVA inclus). Dacia Spring dispune de un motor electric de 33 KW (45 CP), cuplat cu o baterie de 26,8 KWh și poate fi alimentata…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a reușit in 2020 sa-și protejeze și sa-și mențina in funcțiune unitațile de producție – rafinariile Petromidia Navodari și Vega Ploiești, divizia de petrochimie, in contextul impactului negativ generat de pandemia COVID-19. Cu eforturi…

