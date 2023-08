Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat in primul semestru al acestui an, rezultate operationale bune, pe fondul unui grad de utilizare mai mare al rafinariilor Petromidia si Vega, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2022, arata un comunicat de presa al KMG…

- Electromagnetica a obtinut in primul semestru al acestui an un profit net de 8,4 milioane lei, fata de un rezultat de 17,9 milioane lei in perioada similara din 2022, conform raportului transmis vineri Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.Compania mentioneaza ca, desi valoarea cifrei de…

- Departamentul de Stat al SUA a autorizat posibila vinzare catre Romania a 16 vehicule de asalt amfibiu (AAV) și a altor sisteme pentru 120,5 milioane de dolari. Acest lucru a fost anunțat de Agenția de Cooperare in domeniul Securitații din cadrul Pentagonului, care este responsabila pentru livrarea…

- Romania a fost catalogata ca fiind parte din categoria țarilor cu venituri mari, venitul pe cap de locuitor depașește de 13,84 de dolari. Lucru ce inseamna ca venitul romanilor pe cap de locuitor a fost inregistrat la 15,66 de dolari in 2022, comparativ cu 14,20 de dolari inregistrat in 2021. Romania…

- Un roman stabilit in SUA a pus la cale o schema de frauda in valoare de peste 5 milioane de dolari in prestații de asigurari de șomaj destinate ajutorarii angajaților californieni afectați de pandemie.Conform afirmațiilor Departamentului de Justiție American, Constantin Sandu și complicii sai au fabricat…

- Piata romaneasca de fuziuni si achizitii (M&A) a inregistrat 132 de tranzactii in prima jumatate a anului 2023, cu o valoare totala estimata de 3,7 miliarde dolari, conform unei analize realizate de EY Romania, potrivit Agerpres.Volumul tranzactiilor reprezinta o usoara crestere fata de cele…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a dat aprobarea pentru un acord cu Romania, prin care se vor moderniza cele 32 de avioane F-16 achiziționate din Norvegia. Valoarea acestui pachet de servicii se ridica la suma de 105 milioane de dolari. Lockheed Martin va juca un rol esențial in asigurarea tehnologiei…

- OMV Petrom a anunțat, marți, ca descoperit noi resurse de titei si gaze naturale in regiunile Oltenia si Muntenia din sudul Romaniei, de peste 30 milioane bep resurse recuperabile, echivalentul a trei patrimi din productia realizata de companie in anul 2022, informeaza Agerpres.Forajul de explorare…