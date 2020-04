Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Bulgaria, companie membra a KMG International, a deschis oficial o noua statie de carburanti in Shumen, oras situat la 90 km vest de orasul Varna, pe Autostrada A2, care leaga Marea Neagra de capitala Sofia. Shumen este cunoscut in Bulgaria pentru dezvoltarea din sectoarele auto, materialelor…

- KMG International, prin subsidiara Rompetrol Bulgaria, a donat 10.000 de litri de combustibil pentru sustinerea autoritatilor bulgare in lupta impotriva pandemiei de COVID 19. Donatia este coordonata de Uniunea Nationala a Municipiilor din Bulgaria, ia rcarburantii vor ajunge in peste 20 de localitati…

- Aeroportul din Varna, Bulgaria (foto: www.fraport-bulgaria.com) Cele doua aeroporturi bulgarești de la Marea Neagra, Varna si Burgas, au operat in anul 2019 aproximativ 35.000 de zboruri, cu aproape 5 milioane de pasageri, cei mai multi turisti straini. Numarul de pasageri care ajung, pleaca sau tranziteaza…

- Pugilistul roman Daniel Burciu a fost invins prin KO tehnic in repriza a doua de ucraineanul Totne Rogava, joi, in sferturile de finala ale cat. +91 kg, la turneul international de box Strandja, de la Sofia, potrivit Agerpres.Romania a avut patru reprezentanti la cea de-a 71-a editie a traditionalului…

- KMG International, prin subsidiara Rompetrol Moldova, a finalizat recent modernizarea statiei de carburanti Rompetrol din Chisinau, strada Ginta Latina o zona importanta a capitalei. Noul complex se intinde pe o suprafata de 500 de metri patrati, iar clientii Rompetrol au posibilitatea sa si alimenteze…

- Rompetrol Moldova, companie membra a Grupului KMG International, a finalizat recent modernizarea stației de carburanți Rompetrol din Chișinau, strada Ginta Latina - o zona importanta a Capitalei.

- KMG International (fostul Rompetrol Group) a ajuns la o retea de 87 de statii de distributie a carburantilor pe piata din Republica Moldova, dupa ce a finalizat recent modernizarea unei benzinarii in strada Ginta Latina, o zona importanta a capitalei Chisinau, se arata intr-un comunicat al companiei,…

- Ziarul Unirea Deceniul ineficienței: In timp ce Ungaria va da in folosința a doua autostrada care face legatura cu Romania, noi ramanem „melcii autostrazilor”. In ritmul in care se lucreaza, vom avea nevoie de 90 de ani pentru o rețea decenta de infrastructura Deceniul ineficienței: In timp ce Ungaria…