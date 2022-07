„Reducerea preturilor este vizibila pe totemurile statiilor proprii incepand cu data intrarii in vigoare a actului normativ – 1 iulie 2022. Tinand cont ca intervalul de timp pentru implementarea masurii a fost unul foarte scurt, compania depune eforturi sustinute pentru ca sistemele informatice sa fie actualizate in cel mai scurt timp. In acest moment, atat preturile carburantilor afisate pe totem, cat si preturile la pompa contin reducerea de 50 de bani. Pe masura ce sistemele informatice vor fi actualizate, reducerea de pret va fi evidentiata separat si pe bonurile fiscale aferente vanzarilor”,…