Rompetrol Rafinare, membra a Grupului KMG International, a reușit anul trecut sa iși imbunatațeasca indicatorii financiari, pe fondul unui volum de vanzari asemanator cu 2021, dar și ca urmare a cotațiilor petrolului in creștere. Cifra de afaceri consolidata la nivel de Grup s-a ridicat anul trecut la 4,62 miliarde dolari (USD), in urcare de la 3,47 miliarde dolari in 2021. Rezultatul operațional a crescut pana la 106,8 milioane dolari, fața de 2,6 milioane dolari, iar rezultatul net a consemnat o pierdere de 186,8 milioane dolari, redusa fața de 198,6 milioane dolari in 2020. Rezultatele consolidate…