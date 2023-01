Dupa succesul influencerilor care s-au mutat de pe Instagram pe ecranele cinematografelor era de așteptat sa apara și producții cu maneliști. Comedia ”Romina, VTM!” in care apar controversații Bogdan de la Ploiești, Costel Biju ori Tzanca Uraganu, a debutat in salile de cinema saptamana acesta cu un record unic in istoria cinematografiei autohtone. 35.000 de bilete au fost vandute inainte de premiera comediei și 54.000 de spectatori au vazut filmul in cinematograf. Precedentul record era stabilit recent tot de o comedie, ”Teambuilding”, cu 31.000 bilete vandute in pre-sale. ”Romina, VTM!”, o…