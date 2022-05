Stiri pe aceeasi tema

- Preturile alimentelor au avut o crestere accelerata in ultima perioada, iar oamenii sunt disperati din cauza ca platesc din ce in ce mai multi bani pe un cos cu mult mai putine alimente in el decat anul trecut. Cresterile sunt ingrijoratoare, iar pretul la unele alimente a crescut chiar si cu aproape…

- Avem o gramada de senzori de poluare, dar romanii tot nu au habar ce respira și cat de otravit este aerul din jurul nostru. Singurul lucru pe care il face statul este sa aproximeze sursele de emisii toxice, dar fara un inventar exact, țara noastra se confrunta cu o problema extrem de grava in ceea ce…

- Agenția pentru Protecția Mediului din Romania a anunțat ca nu exista nor toxic in Ucraina, deoarece concentrația de monoxid de carbon e mult sub pragul de ingrijorare. Mai mult, Raed Arafat spune ca norul este de fapt un fake news. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a confirmat…

- Alfred Bulai, Prodecanul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), ne-a acordat un interviu in exclusivitate, in care ne explica de ce foarte mulți barbați romani vor sa fuga din țara de teama sa nu fie chemați la arme, de ce Ucraina e iubita acum de toata planeta și cum refugiații…

- Panica s-a instalat, miercuri dupa-masa, și in randul șoferilor din Cluj-Napoca și județul Cluj, dar nu numai. Este rezultatul zvonurilor ca de joi prețul la combustibil va depași 10 lei/l. Cozi de sute de metri s-au format la toate benzinariile din Cluj-Napoca, aducand aminte de vremurile de dinainte…

- Ucraina este in razboi total iar pe tot teritoriul țarii a fost instaurata starea de urgența. Foarte mulți ucraineni fug din calea razboiului.Barbații iși trimit copiii și soțiile peste granița și spera ca razboiul sa se opreasca.Oamenii iși iau din case și apartamente lucrurile esențiale, animalele…

- Pe la Vama Sighet mai pot intra in țara doar femeile și copiii cu condiția de a avea imputernicire. Noua regula a fost introdusa la miezul nopții de catre autoritați, iar in aceasta dimineața, numarul persoanelor care au trecut granița este mult mai mic, comparativ cu ziua de ieri. Din 25 februarie…

- Este trafic intens la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina. Oamenii incearca sa iasa din țara de teama atacurilor armate ale Rusiei. Coada de mașini la vama Palanca. Republica Moldova instaureaza starea de urgența La vama Palanca – Maiki-Udobnoe, zeci de vehicule, majoritatea inmatriculate in…