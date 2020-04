Romii din vestul Balcanilor ar putea deveni marele focar etnic al Europei (ONG)

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana poate începe negocierile de aderare cu Albania si Macedonia de Nord, conform proiectului unei decizii a celor 27 de state membre ale blocului comunitar, care a ajuns luni în posesia Reuters. Daca proiectul va fi aprobat, dupa cum se preconizeaza, în cursul…

- Într-un articol recent, jurnalistul și expertul în Balcani Tim Judah atragea atenția asupra unor prognoze demografice tulburatoare. Pâna în 2050, cu 22% mai puțini locuitori, Croația va fi o țara saraca de batrâni, cu nimeni care sa-i întrețina, prezice el.Daca…

- Președintele francez, favorabil unei extinderi a UE, dupa revizuirea procedurii de aderare. Ce țari vor sa se alature blocului comunitar Presedintele francez Emmanuel Macron s-a aratat dispus sa renunte in anumite conditii la opozitia sa fata de deschiderea negocierilor de aderare a Albaniei si a Macedoniei…

- Liderii celor sase state din Balcani candidate la aderare vor fi primiti duminica seara, la Bruxelles, de presedintii institutiilor europene, pentru un dineu de lucru destinat pregatirii summitului prevazut sa aiba loc la Zagreb, in luna mai, relateaza AFP. Presedintele Consiliului European,…

- Emisarul Washingtonului pentru Balcanii de Vest, Matthew Palmer, a denuntat marti "activitatile rau intentionate" ale Rusiei care vizeaza sa provoace divizare intre aceasta regiune si partenerii sai europeni si transatlantici, relateaza AFP si HINA, scrie Agerpres. In regiunea Balcanilor de Vest…

- Mandatul de negociere pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit, evaluarea propunerii Comisiei Europene de revizuire a metodologiei privind extinderea Uniunii Europene si pregatirea Consiliului European extraordinar din 20 februarie consacrat viitorului cadru financiar multianual 2021-2027 sunt principalele…

- Romania, printre statele cu cel mai scazut salariu minim Salariul minim in statele europene este intre 300 și 2.000 de euro. Luxemburg are cel mai ridicat salariu minim, iar in Albania, aspiranta la aderarea la clubul european, este cel mai scazut salariu minim. Romania se afla, alaturi de Bulgaria…

- Luxemburg, 2.142 de euro pe luna: nu numai ca este cel mai mare salariu minim din UE, ci este si din lume. Potrivit Numbeo, costul vietii in tara central-europeana este cu 47% mai scump decat in Spania, potrivit HotNews.ro. Salariul minim a crescut in 20 de ani in Spania de la 485,70 in 1999,…