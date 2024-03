Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Iordache radiaza de fericire. Fosta campioana și Cristian Chirița traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai multa vreme, iar anul acesta, pe 1 ianuarie, fosta gimnasta a fost ceruta in casatorie. Cand va avea loc marele eveniment.

- Un polițist din Hunedoara a reușit sa salveze viața unui devean, care s-a prabușit pe o strada din municipiul Deva. Agentul de poliție l-a readus in simțiri, dupa ce i-a aplicat manevrele de resuscitare.

- Oana Radu a luat o decizie de ultim moment. Cantareața s-a gandit sa faca o schimbare majora in viața ei, astfel ca și-a anunțat fanii despre ce este vorba. Iata postarea facuta de Oana Radu, in urma cu puțin timp!

- Hamude Dawoud, cel mai ravnit burlac din lumea mondena, s-a casatorit. Daca in urma cu cațiva ani parea ca nu iși gasește liniștea pe plan personal, iata ca lucrurile s-au schimbat de cand a cunoscut-o pe actuala partenera.

- Suntem aici pentru a proteja banii europenilor, transmite șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, intr-un interviu recent pentru jurnaliștii de la proiectul Follow the Money. „Nu știu daca veți lua asta in serios sau ca o gluma, dar de cand am fost numita (n. r.: in fruntea instituției EPPO),…

- Suntem in cel mai bun moment in care omenirea iși exprima dragostea. La fel a fost și in cazul interpretului Ionuț Uivaroși, care a decis sa renunțe la burlacie și a facut marele pas, cerand-o in casatorie pe Marioara, aleasa inimii lui! Aceștia urmeaza sa aiba nunta in vara acestui an, mai precis,…

- Australianul Alex de Minaur, 24 de ani, numarul 11 ATP, vorbește despre relația sa cu Katie Boulter, 27 de ani, jucatoarea britanica de pe locul 53 mondial, dar și despre valorile pe care le prețuiește in sport, dar și dincolo de terenul de tenis. Alex De Minaur a ieșit in „optimi” la Australian Open,…

- Anamaria Prodan revine pe micile ecrane cu surprize noi! Cu cateva zile inainte de premiera, vedeta a facut dezvaluiri din culisele noului reality show. ”Punct și de la capat” incepe in 3 februarie, pe Antena Stars, iar spectacolul care urmeaza va intrece așteptarile tuturor!