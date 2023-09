Stiri pe aceeasi tema

- • La paralele – aur, la barna – argint In concursul pe aparate al RomGym Trophy, care a avut loc astazi in Sala Polivalenta din București, Ana Maria Barbosu a participat la finalele de la paralele și barna. Campioana de la CSS Focșani a caștigat medalia de aur la paralele, cu 14:400 și pe cea […] Articolul…

- Ana Maria Barbosu si Romania A (Ana Maria Barbosu, Sabrina Maneca Voinea, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarta si Andreea Preda) au iesit invingatoare in ziua a doua a competitiei de gimnastica artistica RomGym Trophy, gazduita de Sala Polivalenta din Bucuresti.Romania A s-a impus in concursul pe echipe,…

- Astazi, 2 septembrie, a avut loc concursul individual compus și pe echipe la feminin la RomGym Trophy 2023. Ana Maria Barbosu, de la CSA Steaua București – CSS Focșani a caștigat trei medalii de aur: cu echipa Romaniei și la individual compus la RomGym Trophy și la Campionatul Național la individual…

- Astazi, 26 august 2023, au inceput Campionatele Europene de Canotaj la Tineret U23 desfasurate in Germania, la Krefeld. "Le uram succes sportivilor nostri ", a transmis Federatia Romana de Canotaj pe pagina de Facebook.Programul curselor de calificare ora Romaniei :10:00 BW4 10:05 BM4 11:00 BM1x11:10…

- Bucureștenii sunt invitați, sambata, 2 septembrie, de la ora 18:00, Rondul de pe Șoseaua Kiseleff, sa celebreze Ziua Limbii Romane in cadrul unui eveniment neconventional, organizat de Primaria Capitalei, prin Direcția Cultura, Turism, Invațamant a Munici

- Performanța a elevilor romani la inca o olimpiada internaționala desfașurata vara aceasta. Lotul de olimpici la astronomie revine in țara cu cinci medalii de la Olimpiada Internaționala de Astronomie și Astrofizica (IOAA) 2023, desfașurata in Polonia, dupa cum anunța Ministerul Educației intr-o postare…

- Nationala de baschet masculin a Romaniei a invins miercuri, in deplasare, reprezentativa Albaniei, scor 87-83 (44-42), in primul meci din patru programate in ultima fereastra a precalificarilor Campionatului European din 2025.Principalii marcatori tricolori au fost K. Richard 18 puncte, Torok 16,…

- Weekendul 1-2 iulie se anunta a fi unul festiv la “Strazi deschise – Bucuresti” pe Calea Victoriei si in cartierul Aviatiei, cel mai mare festival international de teatru de strada din oras, B-FIT in the Street! fiind programat sa revina in Capitala dupa trei ani de pauza si sa transforme Calea Victoriei…