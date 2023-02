”Romgaz si SOCAR TRADING, filiala companiei nationale petroliere a Republicii Azerbaidjan, au semnat in 3 februarie 2023, la Baku, un nou contract individual pentru livrarea de gaze naturale azere in Romania. Incheierea acestui document juridic reprezinta o continuare si consolidare a bunelor relatii de cooperare dintre cele doua companii si a relatiilor contractuale care au la baza un acord cadru incheiat in luna noiembrie 2022 pe termen nelimitat. Contractul prevede posibilitatea livrarii unor cantitati de pana la 1 miliard mc pana in 31 martie 2024 si va intra in vigoare la 1 aprilie 2023 prelungind…