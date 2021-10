Stiri pe aceeasi tema

- Acord intre Romgaz și Exxon Mobile privind Proiectul Neptun Deep Platforma petroliera. Foto: Arhiva Agerpres. Romgaz si ExxonMobil au ajuns la un acord privind preluarea de catre compania româneasca a participației gigantului american la Proiectul Neptun Deep de exploatare a gazelor naturale…

- Compania romaneasca Romgaz și ExxonMobil anunța ca au ajuns la un acord pentru preluarea subsidiarei gigantului american, care deține o participație de 50% din proiectul Neptun Deep de exploatare a gazelor naturale de la Marea Neagra, potrivit unui anunț publicat la Bursa de Valori București. Tranzacția…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 4,621 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,1%, in aceasta saptamana. Valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 33,24%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 221,829…

- Romgaz si ExxonMobil au prelungit cu o luna acordul de exclusivitate privind negocierea tranzactiei de achizitie a participatiei din proiectul de gaze cu OMV Petrom din Marea Neagra, anunța Ziarul Financiar. Romgaz (simbol bursier SNG), producator si furnizor de gaze naturale controlat de…

- Romgaz, companie controlata de stat se pregateste sa imprumute 350 de milioane de euro printr-un credit sindicalizat de pe piata bancara pentru a cumpara de la Exxon participatia gigantului american din proiectul de gaze cu OMV Petrom din Marea Neagra, scrie ZF, relateaza Mediafax. Conform…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat cu o delegație OMV Group Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis, a discutat, astazi cu o delegație OMV Group, condusa de directorul Alfred Stern, despre cresterea puternica de preturi ale gazelor naturale…

- Ministerul Finantelor (MF) continua emisiunile de titluri de stat pentru populatie FIDELIS si lanseaza la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a cincea oferta de vanzare incepand din iulie 2020, a anuntat vineri BVB. Prin intermediul precedentelor patru oferte, Ministerul Finantelor a atras de la populatie,…

- ”De la listarea la Bursa de Valori Bucuresti, OMV Petrom a parcurs o ampla transformare. Dupa privatizarea companiei in 2004, OMV Petrom a investit semnificativ in modernizarea, diversificarea si extinderea activitatilor companiei. Investitiile in perioada 2005-2020 s-au ridicat la 16 miliarde euro,…