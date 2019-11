Peste 14.000 de persoane au vizitat, in perioada 14 - 17 noiembrie, Targul de Turism al Romaniei, editia de toamna, unde si-au prezentat oferta 236 de firme din 17 tari, au anuntat, miercuri, organizatorii.



Potrivit Romexpo, in acest an, targul a avut un grad de internationalizare de 21%, reprezentantii tarilor participante (Albania, Austria, Bulgaria, Franta, Grecia, Ungaria, India, Israel, Italia, Japonia, Marea Britanie, Republica Moldova, Palestina, Romania, Sri Lanka, Turcia si Ucraina) oferind vizitatorilor atat posibilitati inedite de petrecere a vacantelor in cele mai indepartate…