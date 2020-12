Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri a scazut cu 22%, la 804,24 milioane lei in perioada ianuarie-septembrie 2020, de la 1,032 miliarde lei in aceeasi perioada din 2019. ”Veniturile totale in trimestrul III 2020 au fost de 816.154.017 lei, din care 808.787.101 lei venituri din exploatare si 7.366.916 venituri financiare.…

- Printr-un memorandum initiat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Guvernul a adoptat o schema de ajutor de stat pentru aeroporturile regionale cu un trafic situat intre 200.000 si 3 milioane de pasageri pe an,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a aprobat o schema de ajutoare romaneasca in valoare de 21,3 milioane lei (aproximativ 4,4 milioane euro) pentru a despagubi operatorii aeroportuari regionali din Romania pentru pagubele suferite ca urmare a pandemiei de coronavirus. "Comisia Europeana a…

- Veniturile bugetului general consolidat se diminueaza cu suma de 5.212,8 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se diminueaza cu suma de 683,6 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat in termeni cash se majoreaza cu suma de 4.

- Democratul Joe Biden a castigat in final alegerile din SUA cu 306 electori, in timp ce rivalul sau republican Donald Trump a obtinut doar 232, conform proiectiilor media dupa anuntarea, vineri, a rezultatelor scrutinului in ultimele doua state americane, relateaza AFP si dpa. BATAIE de JOC! Peste…

- Comparativ, compania a realizat in primele noua luni din 2019 un profit net de 224,68 milioane lei si venituri din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12, de 1,085 miliarde lei. " Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea…

- A 10-a ediție Black Friday la eMAG vine cu numeroase premiere pentru clienți: pe 13 noiembrie, peste 4 milioane de produse vor avea reduceri totale de 300 de milioane de lei, oferite de catre eMAG și de sellerii din Marketplace. eMAG estimeaza ca in aceasta ediție aniversara de Black Friday clienții…

- Situația a fost descoperita in urma unui audit facut de administrația orașului. Barbatul se ocupa de achizițiile in biblioteca și era verificat rar. S-a descoperit ca barbatul vindea online cartușele cu toner de imprimanta. El a cumparat, de-a lungul timpului, de zece ori mai mult toner decat avea nevoie…