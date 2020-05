Stiri pe aceeasi tema

- Conform hotararii prin care a fost prelungita starea de urgența, premierul trebuie sa vina saptamanal in fața celor doua Camere parlamentare și sa prezinte un raport despre masurile adoptate in vederea combaterii pandemiei de coronavirus. Marcel Ciolacu susține ca refuzul de a se conforma invitației…

- Printr-un exercițiu de memorie foarte simplu sa ne amintim momentul in care am votat investirea guvernului Ludovic Orban 2. Acel moment inedit in care domnul Florin Cațu a reușit sa ajunga pana la ușa biroului de prim-ministru și inainte de vot a facut calea intoarsa. Atunci, pentru orice om care cat…

- Bugetarii nu vor mai intra în șomaj tehnic la fel ca cei din mediul privat, proiectul fiind eliminat din intențiile Guvernului. "Subiectul nu mai este de actualitate', a spus Orban. Potrivit acestuia, motivele ar fi ca "ne apropiem oricum de finalul starii de urgența", iar o…

- Marcel Ciolacu a spus la B1 Tv ca demisia lui Victor Costache din functia de ministru al Sanatatii poate fi considerata "iresponsabila" in mijlocul crizei."Se vede ca a fost o demisie nepregatita. Nu te joci cu demisia in astfel de cazuri. Trebuia decis un inlocuitor rapid, au gasit in…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a precizat ca prim-ministrul Ludovic Orban era dator sa ofere o explicatie pentru motivul schimbarii din functie a ministrului Sanatatii. "Premierul s-a ferit sa spuna clar, cu subiect si predicat, de ce a fost schimbat ministrul Sanatatii. E dator…

- Parlamentul voteaza joi, online, solicitarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la incuviintarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Senatorul PSD Titus Corlatean a propus ca, la incheierea acestei perioade, Guvernul sa fie obligat sa prezinte un raport cu privire la masurile luate, iar Curtea…

- Premierul demis, Ludovic Orban, anunța ca PNL nu va susține in Parlament modificarea OUG privind alegerile locale, adoptata in ultima ședința de guvern. Asta dupa ce UDMR a amenințat cu sesizare la CCR daca OUG ajunge in Monitorul Oficial.Citește și: Demis prin moțiune de cenzura, Predoiu…

- Dar e un program de guvernare care va pica, a punctat moderatorul. „Da, dar reflecta obiectivele pe care și le asuma PNL”, a spus Orban, punctand la randul sau ca, totuși, „nu e sigur ca va pica”. „Nu sunt convins ca va pica. De aceea sunt desemnat eu. Exista și posibilitatea ca Guvernul sa fie investit…