Romaşcanu: ”Ar fi destabilizator să ne apucăm acum să împărţim portofolii” Mai este foarte puțin timp pana la rotativa guvernamentala din luna mai, iar, potrivit ministrului culturii, Lucian Romașcanu, pana la acest moment nu s-a discutat in forurile superioare de conducere ale organizatiei politice despre anumite nume care ar urma sa ocupe posturi in viitoarea garnitura de ministri. „Sigur, cea mai importanta intrebare pe care o are toata lumea este, ce se intampla, daca se intampla rotativa. Este evident ca se va intampla asa cum s-a stabilit. In acest moment exista decizia de a se respecta protocolul asa cum a fost el scris. Sigur, orice negociere este posibila in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filialei PSD Buzau, Lucian Romascanu, ministru al Culturii, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca rotativa guvernamentala va avea loc in luna mai, in schimb la acest moment nu s-a discutat in forurile superioare de conducere ale organizatiei politice despre anumite nume care ar…

- Premierul Mateusz Morawiecki a declarat, marti, la Bucuresti, ca Romania si Polonia sunt pilonii Tratatului Nord-Atlantic in aceasta parte a Europei si a aratat ca se doreste intarirea acestuia prin consolidarea cooperarii militare. „Polonia si Romania sunt aliatii cei mai apropiati ai SUA. Poate si…

- Dupa ce anul trecut tinerii liberali au dat-o bara, fiind filmați in timp ce petrec cu alcool și scandari triviale , acum a venit randul tinerilor pesediști. Fostul secretar general al tinerilor PNL Octavian Oprea povestește, sambata, despre faptul ca tinerii social-democrati ”au fript o petrecere pe…

- Fostul secretar general al tinerilor PNL Octavian Oprea relateaza, sambata, despre faptul ca tinerii social-democrati ”au fript o petrecere pe cinste cu lautari si manele”, intr-un complex al RAPPS din Sinaia. ”Au atins un nivel apocaliptic de slugarnicie prin dedicatii manelizate fara numar”, a scris…

- Fostul secretar general al tinerilor PNL Octavian Oprea relateaza, sambata, despre faptul ca tinerii social-democrati ”au fript o petrecere pe cinste cu lautari si manele”, intr-un complex al RAPPS din Sinaia. ”Au atins un nivel apocaliptic de slugarnicie prin dedicatii manelizate fara numar”, a scris…

- Nicolae Ciuca a transmis un mesaj femeilor cu ocazia zilei de 8 Martie. Premierul da asigurari și susține ca Guvernul va continua sa sprijine femeile, prin masuri concrete, in tot ceea ce iși doresc sa realizeze. ”Sarbatorim astazi femeile din viata noastra si le transmitem cele mai bune ganduri, de…

- Guvernul va interveni in regim de urgența pentru a asigura finanțare suplimentare in cazul școlilor care au nevoie de reabilitate din cauza riscurilor seismice fiind incadrate in gradul 1, iar premierul a cerut ca acestea sa fie tratate cu prioritate, a anunțat purtatorul de cuvant al guvernului, Dan…

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a anuntat, luni, ca proiectele legilor Educatiei au fost aprobate de conducerea partidului si urmeaza ca in aceasta saptamana sa aiba loc o intalnire a coalitiei de guvernare pentru a se stabili calendarul adoptarii lor, in conditiile in care trebuie finalizate…