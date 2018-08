Stiri pe aceeasi tema

- Una din surorile romanului declarat inițial mort in accidentul de la Genova, Italia, dar care e viu, a declarat ca a vorbit cu fratele sau cu 30 de minute inainte de tragedie. Acesta i-a spus ca are o stare proasta și ca nu se simte foarte bine. Tot atunci Marian Roșca a rugat-o pe sora sa sa faca…

- In ziua in care ar fi trebuit ca familia sa ii sarbatoreasca ziua onomastica, apropiatii au afl at ca Marian Rosca si-a pierdut viata intr-un mod cumplit, in tragedia de la Genova, care a socat si indoliat Italia. Ieri, rudele au afl at ca traiește.

- Marian Roșca,romanul declarat decedat in urma tragediei din Italia, a fost gasit in viața intr-un spital din Genova, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. The post Marian Roșca, romanul declarat decedat in urma tragediei din Italia, a fost gasit in viata intr-un spital din Genova appeared first…

- Marisan Ro"ca, unul dintre romanii care fusese identificat printre persoanele moarte in urma tragediei din Genova trEie"te! Familia bErbatului ne-a oferit declara:ii exclusive cu privire la ceea ce s-a intamplat, dar "i cu privire la starea actualE de sEnEtate a bErbatului.

- Bilanțul victimelor accidentului din Italia este in creștere. Numarul fatalitaților a ajuns la 35. Dupa identificare lui Marian Roșca, MAE a facut un anunț dureros: printe cei decedați se afla un al doilea cetațean roman.

- Marian Rosca, romanul de 36 de ani care a murit dupa prabusirea podului din Italia, se stabilise de mai multi ani in Franta si lucra ca sofer de TIR. The post Cine este romanul mort in prabușirea podului din Italia! Marian Roșca era șofer de TIR și plecase de mai mulți ani in Franța appeared first on…

- Romanul decedat in urma prabusirii unui pod in Genova, Italia este din Gorj. Barbatul se numeste Marian Rosca si este din Curtisoara, localitate componenta a orasului Bumbesti Jiu. Victima avea 36 de ani. Tanarul plecase din țara in urma cu ...

