- "Luptam cu totii pentru acelasi scop comun: ca in curand sa putem fi liberi si sa revenim la normalitatea care ne lipseste atat de mult. Nu ne face placere sa stam pe strazi pentru asta, avem si asa destule pe cap. Chiar daca guvernantii spun ca aplicam prea putine amenzi. Suntem oameni si empatizam…

- Alexandru Manda, in varsta de 21 de ani, a caștigat titlul „tanarul european al anului”, acordat de Fundația Schwarzkopf Junges Europa și Forumul European de Tineret , anunța Societatea Academica din Romania, unde acesta este coordonator de programe, intr-un comunicat. Tanarul activist a reușit sa convinga…

- Constantin-Alexandru Manda, tanarul in varsta de 21 de ani, originar din Constanța și student in anul al III-lea la Facultatea de Drept a Universitații din București a caștigat premiul ”Tanarul European al Anului 2021”, potrivit unui comunicat transmis sambata de Fundația Schwarzkopf Junges Europa și…

- Constanteanul Constantin Alexandru Manda, absolvent al Colegiului National "Mihai Eminescu", actualmente student la Facultatea de drept Universitatea Bucuresti, cunoscut mai ales pentru rolul jucat in calitate de presedinte al Asociatiei Elevilor din Constanta, a impartasit bucuria unei recunoasteri…

- REȘIȚA – In etapa a II-a a play-out-ului Ligii 1, ACS Banat Girls va intalni in deplasare, pe data de 17 martie, de la ora 11:00, formația Universitatea Alexandria! „Cu toții suntem conștienți ca la Alexandria vom intalni o echipa puternica, mai bine cotata ca și noi, pe un teren dificil și o vreme…

- Zeci de elevi și studenți din București, Ilfov și Constanța protesteaza la aceasta ora in Piața Victoriei. Mai mulți elevi din Constanța au ajuns in aceasta dimineața la București pentru a protesta in fața Guvernului, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a Asociației Elevilor din Constanța,…

- Barbatul are 52 de ani și a suferit arsuri pe 70% din suprafața corpului, dupa ce s-a electrocutat la locul de munca. El a fost transferat, vineri, in Belgia, cu o aeronava militara, dupa o saptamana de așteptare. Zeci de romani blocați pe un aeroport din Mexic de 3 zile. Li s-au luat actele și…

