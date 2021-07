Românul cu cea mai mare pensie a murit. Avea un venit de invidiat! Romanul cu cea mai mare pensie nu s-a bucurat prea mult de ea. Gheorghe Balașoiu, fostul comandant al Penitenciarului Colibași, s-a stins din viața. Fostul procuror-șef și comandant de penitenciar a murit la 73 de ani dupa o drama cumplita, și-a pierdut propriul copil. Balașoiu ajunsese la o pensie de 78.000 lei. Inițial, pensia sa lunara a fost de 34.000 lei. Fericitul roman care a lucrat ani buni in magistratura, s-a pensionat in 2005 și a fost incadrat ca procuror. La acea vreme, pensia era 80% din venitul brut realizat in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii. Gheorghe Balașoiu,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

