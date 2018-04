„Am primit oferte de achizitii, dar Bilka nu este de vanzare“, a spus Horatiu Tepes. In prezent Bilka are o cota de piata de circa 30%. Numarul romanilor care si-au extins businessul spre Vest este insa redus, iar printre acestia se numara Michael Schmidt, care a extins grupul Automobile Bavaria in Germania, Teraplast, controlata de antreprenorul Dorel Goia, care a construit anul trecut o fabrica de materiale de constructii in Serbia, sau Bitdefender, compania de securitate in IT a lui Florin Talpes care a cumparat compania Profil Technology din Franta. Pe de alta parte, mai multi antreprenori…