Românul care postează ce mănâncă în închisoare: Contribuabilii ne plătesc, noi o ducem regeşte! Romanul pe nume George D. a devenit viral pe internet dupa ce, timp de un an de zile, a postat zilnic imagini cu ce mananca intr-o inchisoare din Franța. Succesul in mediu virtual i-a fost adus si de melodiile cu dedicatie despre cat de grea e viața in pușcarie. In ultimul an, un roman care este condamnat in Franța la inchisoare cu executare, a devenit celebru, lucru la care nimeni nu se aștepta. George D. posteaza filmari cu meniul de dupa gratii, face dedicatii muzicale online si nu ezita sa se laude cu cele doua telefoane mobile pe care le deține. Totul a inceput in noiembrie 2020 cand si-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

