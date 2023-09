Stiri pe aceeasi tema

- Poliția și Procuratura din Berlin au anunțat sambata ca au arestat un barbat de 37 de ani, tatal unui bebeluș de 3 luni pe care l-ar fi ucis, scrie Bild.Barbatul a oprit vineri seara mașina in fața Spitalului de Urgența Marzahn, din capitala Germaniei, și le-a spus medicilor ca in portbagaj este fiul…

- David Popovici s-a clasat pe locul 6 la finalul cursei de 100 de metri liber din cadrul Campionatelor Mondiale de la Fukuoka (Japonia). Acesta a inotat pe culoarul doi și a fost cronometrat cu timpul 47.83. In semifinale, el a avut timpul 47.66. Inotatorul roman era campion mondial en-titre și deținea…

- Un castor care a intrat in bazinul cu apa nefunctional al Statiei de Tratare de la Criscior, judetul Hunedoara, a fost salvat de pompieri. Animalul, care este protejat de lege nu avea nicio sansa sa iasa singur din bazin, avand in vedere ca marginile erau abrupte. Castorul a fost botezat Billy de…

- Locul 1 in Europa si locul 3 in clasamentul pe natiuni pentru Romania, la Olimpiada Internationala de Fizica. Ministerul Educatiei a publicat o postare pe Facebook prin care a anuntat rezultatele obtinute de elevii din Lotul National al Olimpiadei Internationale de Fizica. Dupa matematica, Romania scrie…

- Un barbat roman in varsta de 40 de ani a fost arestat in Italia in urma furtului a 100 de kilograme de șine de tramvai. Materialele feroase au fost descoperite in portbagajul dubei in timpul unui control de rutina. Conform autoritaților, barbatul in varsta de 40 de ani a fost oprit de carabinieri dupa…

- Rikito Watanabe este stabilit in Romania, dar in urma cu o zi, a plecat in Japonia, țara natala. Fostul concurent de la Chefi la cutițe nu a mai fost de mulți ani in Tokyo, așa ca, dorul de casa și-a spus cuvantul.

- Unul dintre cei mai cunoscuti actori de kabuki din Japonia a fost arestat marti, fiind suspectat ca a ajutat la sinuciderea mamei sale, a anuntat politia, dupa ce ambii parinti ai acesteia au fost gasiti inconstienti in casa ei luna trecuta, potrivit AFP. Ennosuke Ichikawa "ar fi determinat-o pe o femeie…

- Actorul Ennosuke Ichikawa, conform anunțurilor facute de posturile de televiziune japoneze, ar fi fost arestat marți dimineața, insa Poliția japoneza nu a confirmat inca aceasta informație.Actor vedeta al teatrului traditional japonez, Ennosuke Ichikawa a jucat pe scenele unor companii prestigioase…