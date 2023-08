Stiri pe aceeasi tema

- Conform acuzațiilor aduse acestuia, intre lunile martie și decembrie 2018, barbatul italian s-a dat drept medic estetician, inducand in eroare nu mai puțin de noua victime, pe care le-a convins de competențele sale ca medic specialist in chirurgia plastica și estetica. Folosind un nume fals, Politi…

- Marcel Serbuc, barbatul suspectat ca a ucis-o pe fetița de 12 ani și a ascuns-o in canapea, va fi extradat din Olanda, anunța Antena 3 CNN.Pana in prezent, principalul suspect al crimei din Berceni s-a aflat in custodia autoritaților olandeze, iar dupa decizia magistraților de astazi el va fi extradat…

- Fostul ministru social-democrat al finanțelor Darius Valcov, condamnat definitiv la șase ani de inchisoare și fugit in Italia, a fost adus in Romania luni dupa-amiaza sub escorta, cu o cursa aeriana de linie. El urmeaza sa fie dus la penitenciar, pentru a-și ispași pedeapsa. Extradarea sa are loc dupa…

- Fostul ministru de finanțe, Darius Valcov, condamnat in dosarul tablourilor la 6 ani de inchisoare, va ajunge in Romania din Italia in jurul orei 16.00 cu o cursa de linie, potrivit unor surse judiciare. Curtea de Apel din Napoli a decis luna trecuta ca Valcov sa fie predat Romaniei. Ministrul Justitiei,…

- Judecatorii de la Tribunalul Mehedinti au condamnat la patru ani si patru luni de inchisoare un cetatean danez care a trecut cu masina prin bariera de la Punctul de Trecere a Frontieri Portile de Fier II. Incidentul a avut loc pe 26 ianuarie. Dupa ce l-au prins, oamenii legii au stabilit ca barbatul…

- Judecatorii de la Curtea de Apel din Napoli au dispus, joi, predarea fostului ministru Darius Valcov, in Romania, insa decizia nu este definitiva, potrivit unor surse judiciare. Decizia instanței italiene poate fi atacata cu recurs, arata Europa Libera. Valcov a fost condamnat in țara la o pedeapsa…

- La scurt timp dupa ce a ajuns in Columbia și a inceput filmarile pentru America Express, Irina Fodor a publicat imagini cu ea de la inceputul acestei experiențe. Prezentatoarea a inregistrat o premiera in viața ei, in cadrul sezonului 6 al celui mai dur reality show din Romania, difuzat de Antena 1.