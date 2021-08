Festivitatea de premiere, va avea loc in Varșovia, in cadrul conferinței internaționale REHA for the Blind, in perioada 10-13 Septembrie. Proiectul lui Tudor Scripor a fost premiat in 2019 cu medalia de aur la Salonul Internațional de Invenții și Inovații de la Geneva, iar acum a fost nominaliat la World Idol 2021, competiție internațională organizată de Chance for the Blind Foundation.Tudor Paul Scripor a inventat o modalitate de reprezentare tactilo-grafica a culorilor cu ajutorul unui simbol. Alfabetul Scripor transforma practic o dizabilitate intr-o adevarata superabilitate care reda persoanelor…