- Fruntașul Andrei Chiuaru din cadrul Batalionului 191 Infanterie a fost declarat caștigatorul competiției „Cel mai bun luptator” la categoria soldați (Best Warrior Competition), organizata zilele trecute de catre Garda Naționala a statului Alabama in Statele Unite ale Americii. Andrei Chiuaru a fost…

- Primaria din Sfantu Gheorghe face apel la cetațeni sa nu se panicheze din cauza exercițiilor militare care au loc in apropierea municipiului covasnean. „Informam locuitorii ca in aceasta saptamana vor avea loc noi exercitii militare tactice in facilitațile de instruire din apropierea Municipiului Sfantu…

- Noua militari au fost raniti, miercuri, in urma exploziei unei grenade in poligonul militar de la Crasna, judetul Salaj, unul dintre acestia suferind o rana grava la picior. „Miercuri, 18 octombrie, in jurul orei 10,15, in Poligonul Crasna, din judetul Salaj, a avut loc un incident pe timpul executarii…

