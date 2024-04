Stiri pe aceeasi tema

- Dana Nalbaru, criticata aspru de fani ca nu se mai ingrijește. Ce replica le-a dat fosta cantareața Continue reading „O sa te lase soțul” / Dana Nalbaru, acuzata ca nu se ingrijește. Ce replica a dat fosta cantareața at Tabu.

- Dumitru Silvestru-Șoșoaca, soțul senatoarei Diana Șoșoaca, a fost exclus sambata din Partidul SOS Romania, condus de soția sa. Intr-o reacție la hotararea, fostul prim-vicepreședinte al formațiuniilaseaza o serie de acuzații la adresa senatoarei și vorbește de agresivitate acesteia.

- Senatoarea Diana Sosoaca si-a suspendat sotul din functia de prim-vicepresedinte al SOS, ea afirmand ca a recurs la aceasta decizie ”pentru a putea salva sufletul unui om si viata lui''.

- O familie de romani in care atat soțul, cat și soția sunt șoferi pe camion in strainatate, cu un venit anual de 80.000 de euro, a anunțat pe un grup dedicat antreprenorilor ca vrea sa se intoarca in Romania și sa deschida o afacere, dar nu știe in ce sa investeasca banii.

- Concertul de Anul Nou pus in scena de Filarmonica ”George Enescu” pe 18 și 19 ianuarie a adus la Botoșani cateva voci importante din muzica romaneasca. Alaturi de Cezar Ouatu, a fost acompaniata de orchestra simfonica și Nico.

- Eliza Natanticu a facut dezvaluiri neștiute despre cel mai așteptat show televizat din Romania. Power Couple incepe curand, iar soția lui Cosmin Natanticu a marturisit cum a decurs aceasta experiența pentru ei. Iata ce declarații a facut la Neatza cu Razvan și Dani.