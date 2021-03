Românii vor serba din nou Paștele în pandemie. Ce restricții vor fi în vigoare Vicepreședintele Comitetului Național de Coordonare a Activitații de Vaccinare impotriva COVID-19 (CNCAV), Andrei Baciu, a facut cateva precizari referitoare la condițiile in care se va sarbatori anul acesta Paștetele avand in vedere situația epidemiologica cu care ne confruntam. Vicepreședintele CNCAV spune ca slujba Inviere din acest an se va desfașura in funcție de evoluția epidemiei de coronavirus. „Este o situație in dinamica. Mai este ceva timp pana atunci. Vedem ca dinamica epidemiologica are niște modificari in special in ultimele zile. O sa vedem in funcție de contextul care va fi in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

