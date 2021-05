Românii vor continua să poarte masca de protecție O mare parte dintre romani spun ca vor purta in continuare masca de protecție, in ciuda relaxarii restricțiilor. Potrivit noului sondaj IRES, publicat vineri, 58% dintre romani susțin ca vor continua sa poarte masca de protecție, chiar daca aceasta nu mai este obligatorie in exterior, in spațiile neaglomerate. De asemenea, trei sferturi spun ca vor pastra distanța fizica chiar și dupa relaxarea masurilor. 95% dintre romani susțin ca vor pastra obiceiul de a se spala pe maini și dupa relaxarea restricțiilor, iar 60% spun ca vor continua sa se intalneasca cu alte persoane doar in grupuri restranse.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

