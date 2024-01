Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca, in urma cu cateva zile, a ajuns la un acord politic impreuna cu ministerele omoloage din Austria si Bulgaria privind extinderea spatiului Schengen cu Romania si Bulgaria la frontierele aeriene si maritime incepand cu luna martie 2024. “In data de 23 decembrie…

- Romania intra, din martie 2024, in Spatiul Schengen cu porturile și aeroporturile. Romania a ajuns la un acord politic impreuna cu Austria și Bulgaria privind extinderea Spațiului Schengen cu Romania și Bulgaria, in prima faza cu frontierele aeriene și maritime incepand cu luna martie 2024, anunțat…

- „In data de 23 decembrie 2023, Ministerul Afacerilor Interne a ajuns la un acord politic impreuna cu ministerele omologe din Austria și Bulgaria privind extinderea Spațiului Schengen cu Romania și Bulgaria și aplicarea acquis-ului comunitar Schengen in Romania și Bulgaria la frontierele aeriene și maritime…

- „In data de 23 decembrie 2023, Ministerul Afacerilor Interne a ajuns la un acord politic impreuna cu ministerele omologe din Austria și Bulgaria privind extinderea Spațiului Schengen cu Romania și Bulgaria și aplicarea acquis-ului comunitar Schengen in Romania și Bulgaria la frontierele aeriene și maritime…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca, in urma cu cateva zile, a ajuns la un acord politic impreuna cu ministerele omoloage din Austria si Bulgaria privind extinderea spatiului Schengen cu Romania si Bulgaria la frontierele aeriene si maritime incepand cu luna martie 2024. „In data de 23 decembrie…

- O rezoluție neobligatorie a Parlamentului European solicita Bulgariei și Romaniei sa se alature spațiului Schengen de libera circulație pana la sfarșitul anului 2023. Emmanuel Dupuy, președintele Institutului „Previziune și Securitate in Europa” (IPSE), pledeaza in favoarea acestei extinderi. Zona…

- Țarile de Jos au solicitat oficial Comisiei Europene (CE) o misiune suplimentara de stabilire a faptelor in Bulgaria, a informat BNR, serviciul public de radiodifuzine din Bulgaria. Misiunea este legata de dreptul de veto al regatului asupra aderarii Bulgariei la spațiul Schengen, careia i se opune…

- Primii 93 de romani care au ieșit din Fișia Gaza prin punctul de frontiera Rafah, in Egipt, au fost surprinși in drumul lor spre Cairo.Romanii și familiile acestora au fost preluați din punctul de trecere a frontierei Rafah de catre reprezentanții Ambasadei Romaniei in R.A. Egipt și sunt insoțiți pana…