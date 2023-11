Românii trăiesc tot mai greu din cauza scumpirilor. Oamenii stau în frig şi „fac foamea” Guvernul pretinde ca a cautat solutii prin care sa usureze viata romanilor, dar societatea o duce tot mai greu. Statistica nu minte, iar cifrele „reci” demonstreaza gradul ridicat de saracie din tara noastra. Oamenii strang cureaua și renunța la unele necesitați de baza, precum caldura sau cele trei mese pe zi. Trei din zece romani, […] The post Romanii traiesc tot mai greu din cauza scumpirilor. Oamenii stau in frig si „fac foamea” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

