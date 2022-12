Românii supra-taxați după revelion, deși guvernații spun că totul va fi bine Supra-taxarea este descrierea potrivita pentru noul cod fiscal aplicabil de la 1 ianuarie. Deși s-a cerut in repetate randuri revizuirea acestei legi care va impovara romanii de rand, nimic nu s-a schimbat, iar recent șeful ANAF a spus public ca nu vor fi mari schimbari de anul viitor, deși declarația unica a fost deja modificata. Cine va suferi? Aproape toata lumea. De anul viitor salariu minim brut pe economie este calculat la 3.000 de lei, iar in funcție de acesta se calculeaza și taxele și impozitele. Daca este sa vorbim despre cei care au PFA-uri sau drepturi de proprietate intelectuala,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

