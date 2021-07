Stiri pe aceeasi tema

- Romania se confrunta cu o criza a vaccinurilor. Este vorba despre serurile impotriva tuberculozei și a hepatitei B, care sunt incluse in schema obligatorie pentru copii. Daca pana acum cateva saptamani se mai gaseau doze de BCG in București, in prezent criza acestor vaccinuri s-a extins la nivel național.…

- Locuitorii din orașul București și din județele Cluj, Sibiu și Brașov sunt in fruntea topului privind campania de vaccinare din Romania. Potrivit statisticii, persoanele din categoria de varsta 60-69 de ani...

- Robert Glința (24 de ani, inot) și Madalina Bereș (27 de ani, canotaj) vor purta drapelul Romaniei in festivitatea de deschidere de la Jocurile Olimpice. Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt programate in intervalul 23 iulie - 8 august 2021. La Jocurile Olimpice de la Tokyo, pentru prima data in istorie…

- Anunțul a fost facut de secretarul de stat, Andrei Baciu. Dupa cum deja s-a aflat, certificatul verde de vaccinare va fi lansat la nivel european la inceputul lunii iulie, urmand sa fie disponibil și in Romania tot atunci. Certificatul va fi descarcat de pe un portal securizat Andrei Baciu a anunțat…

- Republica Moldova are in momentul de fața doar 12 sportivi calificați la Jocurile Olimpice de la Tokyo in cinci discipline: atletism, tir cu arcul, natație, canoe și lupte. Ultimul sportiv care și-a asigurat biletul pentru concursul olimpic din capitala Japoniei este canotorul Serghei Tarnovschi, sportivul…

- Numarul de firme dizolvate a crescut cu 8,82% in primele patru luni din 2021, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, la 9.109, fata de 8.371 in perioada ianuarie-aprilie 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe dizolvari…

- Premierul Florin Cițu a declarat luni ca Maratonul Vaccinarii a fost „un succes”. Peste 20.000 de persoane au fost vaccinate la Maratonul Vaccinarii din București, organizat de Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila”. Un eveniment similar va avea loc peste trei saptamani. „Romanii…

- Centrele de vaccinare anti-COVID drive-thru sunt "un succes", a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, care a adaugat ca este o noua etapa a campaniei de imunizare in care nu va mai fi nevoie de niciun fel de birocratie. El a vizitat, in Piata Constitutiei, primul centru de vaccinare…