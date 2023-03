Romania a reușit sa castige in fata Bulgariei recunoasterea europeana cu Indicatie Geografica Protejata (IGP) a produsului „Placinta Dobrogeana”, dupa aproape doi ani de opozitie din partea vecinilor de la sud de Dunare. Bulgarii vor avea voie sa folpseasca denumirea doar la nivel local, in regiunea de la sudul judetului Constanta si fara recunoastere IGP, cu caractere chirilice sau latine „La ultimele negocieri pe cale diplomatica intre ministerele Agriculturii din Romania si Bulgaria, in dialog cu Directia Generala pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (DG Agri) din cadrul Comisiei Europene…