Românii și-au depus candidaturile pentru postul de astronaut la ESA. Care sunt etapele de testare 255 de romani și-au depus candidaturile pentru ocuparea unui post de astronaut al Agenției Spațiale Europene (ESA), potrivit anunțului facut chiar de ESA. Dintre aceștia, 199 sunt barbați din Romania și 56 sunt femei din Romania, numarul total fiind de 255 de aplicanți din țara noastra. „Pentru prima data in decurs de 11 ani, Agenția Spațiala Europeana (ESA) a lansat un nou apel pentru candidați astronauți. 199 de barbați și 56 de femei din Romania au depus candidaturi pentru aceste posturi, in total la nivel european fiind inscriși 22589 de candidați. Pentru aceasta campanie de recrutare, ESA… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

